Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 12. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,07 odstotka. Promet je dosegel 1,84 milijona evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice NLB, ki so zrasle za 0,4 odstotka. Več kot odstotek so pridobile delnice Cinkarne, medtem ko so delnice Triglava izgubile pol odstotka.