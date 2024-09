V ruskem napadu na vzhodu Ukrajine ubiti trije humanitarni delavci

Kijev, 12. septembra - V ruskem obstreljevanju na vzhodu Ukrajine so bili po navedbah oblasti v Kijevu danes ubiti trije Ukrajinci, ki so delali za Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Mednarodna organizacija je potrdila smrt svojih zaposlenih in ostro obsodila napad. Rusija naj bi ob tem z raketo zadela tudi trgovsko ladjo v Črnem morju.