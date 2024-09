V Kranju uredili možnost prečrpavanja kanalizacije pod planiškim mostom

Kranj, 12. septembra - Mestna občina Kranj je v sodelovanju s civilno zaščito in gasilci poskrbela za rezervno možnost prečrpavanja kanalizacijskih odpadnih voda iz poškodovane cevi pod mostom prek Save pri Planiki. V primeru visokih voda in morebitnega poškodovanja kanalizacijske cevi pod mostom bi se tako izognili ekološki katastrofi, so zapisali na občini.