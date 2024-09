Nujno sporočilo uredništvom - izjava za medije po vrhu koalicije ob 16.30

Ljubljana, 12. septembra - Izjava za medije predsednika vlade in prvaka Svobode Roberta Goloba, ministrice za kulturo in koordinatorice Levice Aste Vrečko ter ministra za gospodarstvo in predsednika SD Matjaža Hana po srečanju vlade s poslankami in poslanci vladne koalicije bo danes ob 16.30 v Stekleni dvorani 1 Kongresnega centra Brdo, so sporočili z Ukoma. (STA/AVDIO)