Umetnica in raziskovalka Šebjanič s prvo samostojno muzejsko razstavo v Nemčiji

Berlin, 13. septembra - V berlinskem Muzeju uporabne umetnosti (Kunstgewerbemuseum) bodo drevi odprli pop-up razstavo slovenske intermedijske umetnice in raziskovalke Robertine Šebjanič z naslovom Lygophilia Aquatic Life: A Symbol of Extinction, Scientific Wonder, and Cultural Heritage. Gre za prvo samostojno muzejsko razstavo Šebjanič v Nemčiji.