Italijani in Nizozemci najboljši v ekipnih kronometrih na EP

Liege, 12. septembra - Po uvodnih posamičnih vožnjah na čas sta na kolesarskem evropskem prvenstvu v belgijski provinci Limburg na vrsto prišla še kronometra mešanih ekip. Na 52,3 km dolgi trasi med krajema Heusden-Zolder in Hasselt so v konkurenci članov slavili Italijani, med mladinci so bili najhitrejši Nizozemci.