Povečan promet bo na avtocestah vztrajal tudi jeseni

Ljubljana, 12. septembra - Močan turistični promet bo na naših cestah po opozorilih Darsa vztrajal tudi ta mesec, ob ugodnih vremenskih razmerah pa se lahko nadaljuje tudi v oktober. Kot so zapisali, ob začetku šolskega leta prihaja do prekrivanja turističnega in dnevnega prometa v konicah, te pa se bodo dodatno okrepile še z oktobrskim začetkom študijskega leta.