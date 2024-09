V Fidesu ogorčeni nad vladnim osnutkom novele zakona o zdravstveni dejavnosti

Ljubljana, 12. septembra - V zdravniškem sindikatu Fides so ogorčeni nad vladnim osnutkom novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu. Prepričani so, da bi takšne spremembe močno negativno vplivale na dostopnost do zdravstvenih storitev.