V Gazi po oceni WHO izpolnili prvi cilj kampanje cepljenja proti otroški paralizi

Gaza, 12. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da je obsežna akcija cepljenja proti otroški paralizi v Gazi po njihovi oceni dosegla svoj prvi cilj - cepili naj bi več kot 90 odstotkov otrok, mlajših od deset let. Ob tem so dodali, da bo čez štiri tedne potrebna nova akcija cepljenja z drugim odmerkom cepiva.