Vlada po oceni Sajovica uresničila več kot četrtino koalicijske pogodbe

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda Borut Sajovic je pred začetkom današnjega koalicijskega vrha v izjavi za medije ocenil, da so uresničili več kot četrtino koalicijske pogodbe. S tem sta se strinjala vodja poslanske skupine SD Jani Prednik in vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. Med prednostnimi nalogami so vsi izpostavili zdravstvo.