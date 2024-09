Podpisana davčna konvencija med Slovenijo in Avstralijo

Canberra, 12. septembra - Slovenija in Avstralija sta podpisali konvencijo o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter o preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom. Podpis konvencije dodatno potrjuje zavezanost obeh držav za krepitev gospodarskega sodelovanja in medsebojne menjave, so danes sporočili z ministrstva za finance.