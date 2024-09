V izraelskem napadu na begunsko taborišče v Gazi ubitih šest uslužbencev ZN

Gaza, 12. septembra - V izraelskem zračnem napadu na poslopje šole v begunskem taborišču Nuseirat v Gazi, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, je bilo v sredo ubitih šest uslužbencev Agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA), je sporočil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Dejanje so med drugim obsodili v Bruslju, Berlinu in ZDA.