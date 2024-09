Koča na Žavcarjevem vrhu in Češka koča najboljši na letošnjem izboru

Ljubljana, 12. septembra - V okviru 10. sezone akcije Naj planinska koča Planinske zveze Slovenije in medija Siol.net, ki je potekala od 29. maja do 11. septembra, so danes za naj planinsko kočo 2024 izglasovali Kočo na Žavcarjevem vrhu Planinskega društva Maribor Matica, za naj visokogorsko kočo 2024 pa Češko kočo na Spodnjih Ravneh Planinskega društva Jezersko.