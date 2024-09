Šolski prevozi za občine velik finančni zalogaj in organizacijski izziv

Vuzenica, 12. septembra - Šolski prevozi osnovnošolcev, ki so v pristojnosti občin, so zanje, še posebej za manjše podeželske občine, velik finančni zalogaj, pa tudi organizacijski izziv, so izpostavili udeleženci današnjega posveta v Vuzenici. Lani so občine v Sloveniji za šolske prevoze namenile 57 milijonov evrov, kar je skoraj 50-odstotno povečanje glede na 2019.