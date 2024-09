Računsko sodišče z negativnim mnenjem o poslovanju zveze društev gluhih in naglušnih

Ljubljana, 12. septembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v letu 2022 in podalo negativno mnenje. Ugotovilo je namreč več nepravilnosti, od neupravičenega obračuna ter izplačila dodatkov, do previsoke plače, izplačane sekretarju zveze.