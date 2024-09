V AKC Metelkova mesto nocoj vrhunec praznovanja 31. obletnice

Ljubljana, 13. septembra - V AKC Metelkova mesto te dni obeležujejo 31. obletnico. Praznovanje bo vrhunec doseglo nocoj, ko bo v Gala hali koncert mladih zasedb Masaž in Bibliban in impro, veterana Olfamož ter after, kjer bodo nastopali didžeji aktualnih klubskih večerov v Gala hali. Za soboto med drugim napovedujejo večer Dance the Night Away s piknikom.