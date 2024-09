Avtobusni prevoznik Itabus bo Ljubljano povezal z Benetkami in Milanom

Rim, 12. septembra - Italijanski avtobusni prevoznik na dolge razdalje Itabus bo s 16. oktobrom Ljubljano in Zagreb povezal z nekaterimi večjimi italijanskimi mesti, kot so Benetke, Trst, Verona in Milano. Itabus preučuje tudi možnost vstopa na avstrijski trg, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.