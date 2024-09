Na Rogli obeležili 30 let javne gozdarske službe in Zavoda za gozdove Slovenije

Rogla, 12. septembra - Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in javna gozdarska služba letos obeležujeta 30-letnico delovanja. Ob jubileju je ZGS skupaj s kmetijskim ministrstvom danes na Rogli pripravil gozdarsko srečanje. Ključna strokovna naloga gozdarjev vsa leta ostaja svetovanje lastnikom gozdov in skupna izbira dreves za posek, so ob tem poudarili pri ZGS.