Ob svetovnem dnevu sepse poziv k pozornosti zlasti bolnikom z oslabljeno imunostjo

Ljubljana, 12. septembra - Pred svetovnem dnevu sepse, ki ga obeležujemo 13. septembra, je predstojnik klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Matjaž Jereb opomnil na znake bolezni, ki je lahko v najtežjih oblikah tudi smrtna. Med njimi so povišana temperatura, utrujenost in manj urina. Opozoril je še na neurejenost zdravstvenega sistema, ki vpliva na zdravljenje.