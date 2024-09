Slovenija bo na rehabilitacijo sprejela težko ranjene otroke iz Gaze

Ljubljana, 12. septembra - Slovenija bo na zdravstveno in psihosocialno rehabilitacijo sprejela osem do deset težko ranjenih otrok iz Gaze. Pogodbo o izvedbi projekta je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) danes sklenilo s Slovensko karitas, strateškim partnerjem MZEZ na področju mednarodne humanitarne pomoči. V projektu sodeluje tudi Fundacija Danila Türka.