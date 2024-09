Kazenska ovadba za uplenjeno divjad

Celje, 12. septembra - Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so v Ribnici na Pohorju ponoči ustavili terensko vozilo, v katerem sta voznik in sopotnik prevažala uplenjeno divjad. Ugotovili so, da sta divjad uplenila na območju drugega lovišča brez dovoljenja in z nedovoljenimi sredstvi. Ulov so jima zasegli, oba čaka kazenska ovadba, so sporočili s PU Celje.