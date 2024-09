SDS finančnega ministra Boštjančiča poziva k odstopu

Ljubljana, 12. septembra - V SDS po ugotovitvah računskega sodišča, ki je v reviziji zaključnega računa lanskega državnega proračuna ugotovilo več nepravilnosti, finančnega ministra Klemna Boštjančiča pozivajo k odstopu. "Ugotovitve so obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja in delovanje v neskladju z zakonom," je dejal poslanec Rado Gladek.