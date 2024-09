Na Hrvaškem slovesno odprli drugo cev predora Učka

Opatija, 13. septembra - Na Hrvaškem so danes slovesno odprli drugo cev predora Učka. Vrednost gradbenih del na 5630 metrov dolgi cevi je ocenjena na okoli 200 milijonov evrov. Tretji najdaljši predor v državi povezuje Kvarner in Istro ter je del istrskega ipsilona, ki ga bodo predvidoma končali do konca leta 2026. Višina cestnine po odprtju druge cevi ostaja enaka.