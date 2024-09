V Šaleški dolini zahtevajo javno predstavitev dokumentov glede Teša in premogovnika

Velenje, 12. septembra - Svetniki občin Velenje in Šoštanj od vlade, SDH in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) zahtevajo, da javno predstavijo vse dokumente, ki dokazujejo, da bi Premogovnik Velenje in Termoelektrarno Šoštanj (Teš) obstoj v skupini HSE pahnil v stečaj, ter dokumente, ki dokazujejo, da se v primeru njune izločitve iz skupine HSE to ne more zgoditi.