Zdravniška zbornica Slovenije zahteva pojasnila sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 12. septembra - V Zdravniški zbornici Slovenije so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zaprosili za pojasnila o spremembah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zahtevajo pojasnila o tem, kateri materiali so uvrščeni med standardne bele materiale za zalivke, o postopku vrednotenja vseh stroškov in načinu izračuna potrebnih dodatnih programov.