Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 12. septembra - Indeksi SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,33 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi so doslej opravili za dobrih 565.000 evrov poslov. Druge najprometnejše so delnice Zavarovalnice Triglav, s katerimi so opravili za dobrih 208.000 evrov prometa.