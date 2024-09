V Kozjem končali prenovo Mačkove hiše z najemnimi stanovanji

Kozje, 15. septembra - Občina Kozje je končala projekt prenove Mačkove hiše v Kozjem, ki so jo začeli aprila lani. Kot so za STA povedali na občini, so v sklopu projekta porušili statično ogrožen objekt ter nato zgradili nov skoraj ničenergijski večstanovanjski objekt. V njem je sedem javnih najemnih stanovanj, ki jih bodo v najem oddajali po neprofitni najemnini.