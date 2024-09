Klakočar Zupančič: Če je skrb za zakonitost nevestno delo, to jemljem kot priznanje

Ljubljana, 12. septembra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v današnjem odzivu na kazensko ovadbo, ki so jo zoper njo spisali v SDS in NSi, ponovila, da bo še naprej skrbela za zakonito delovanje DZ. "Če je to, da skrbim, da DZ deluje v skladu z ustavo in zakonito, za opozicijo nevestno delo, potem to jemljem kot priznanje," je dejala v izjavi za medije.