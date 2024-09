V Rusiji začetek sojenja nekdanjim odvetnikom Navalnega

Moskva, 12. septembra - Na sodišču v regiji Vladimir vzhodno od Moskve se je danes začelo sojenje trem nekdanjim odvetnikom pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Vadimu Kobzevu, Alekseju Lipcerju in Igorju Serguninu sodijo zaradi obtožb o ekstremizmu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vsakemu od njih grozi do šest let zapora.