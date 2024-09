Malezijska policija rešila več sto domnevno zlorabljenih otrok

Kuala Lumpur, 12. septembra - Malezijski organi pregona so iz socialnovarstvenih zavodov rešili več kot 400 otrok, ki so bili domnevno podvrženi fizičnim in spolnim zlorabam, je v sredo sporočila policija. Ob tem so aretirali okoli 170 ljudi, večinoma oskrbnikov, ki naj bi žrtve zlorabljali in silili v zlorabe drugih, poročajo tuji mediji.