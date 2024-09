Trojica iz Slovenije in Srbije osumljena trgovine z ljudmi

Maribor, 12. septembra - Mariborski kriminalisti so v okviru dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave kaznivih dejanj trgovine z ljudmi izvedli tri sklope hišnih preiskav na območju Maribora in Ljubljane. V preiskavi so ugotovili, da so kazniva dejanja trgovine z ljudmi v sostorilstvu izvrševali trije osumljeni - dva slovenska in en srbski državljan.