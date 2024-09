London/Frankfurt/Pariz, 12. septembra - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali, s čimer so sledili trendu, ki so ga vlagatelji začrtali na Wall Streetu in v Tokiu. Evropska centralna banka bo danes po pričakovanjih znova znižala osrednje obrestne mere.