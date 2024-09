Krimovke tudi na prvi domači tekmi po zmago

Ljubljana, 12. septembra - Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v ligi prvakinj vstopile z zmago, tesno s 24:23 so zmagale v Koprivnici, a z igro niso navdušile. Kot poudarjajo v strokovnem taboru Ljubljančank, začetno obdobje še ni za popolno igro, ekipa se uigrava, cilj pa so z dvema točkama dosegli. Dve točki želijo tudi v soboto.