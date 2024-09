Primorske novice o soočenju med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom (12. 9.)

Koper, 12. septembra - Aljaž Novak v komentarju Bo volitve odločila Taylor Swift? piše o soočenju med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom. Avtor meni, da je Harris nastopila sproščeno, zmerno cinično ter s premišljenimi protiargumenti in je brez hudega zatikanja odgovarjala na napade Trumpa, ki so prihajali z vseh strani ter, da je soočenje izenačenje med njima poglobilo.