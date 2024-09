Dnevnik o soočenju ameriških predsedniških kandidatov (12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Brane Kastelic v komentarju Ko je Donald srečal Kamalo piše o soočenju ameriških predsedniških kandidatov Kamale Harris in Donalda Trumpa ter nivoju njune razprave, v kateri sta napadala značaj drug drugega. Meni, da je bila Harris vedro in nasmejano zagledana v prihodnost, medtem ko je Trump utrujeno ter jezno prežvekoval in pogreval preteklost.