Koalicija danes o že uresničenem in načrtih v prihodnje

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Poslanci in ministri strank koalicije se bodo danes sestali na Brdu pri Kranju in pregledali uresničevanje koalicijske pogodbe ter začrtali delo za naprej. Vsi po vrsti zatrjujejo, da od zadanih ciljev, med katerimi so tudi nekatere reforme, ne odstopajo, se pa zavedajo, da bo treba zavihati rokave, saj se je mandat že prevesil v drugo polovico.