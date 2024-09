Delo o soočenju Kamale Harris in Donalda Trumpa (12. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Barbara Kramžar v komentarju Ameriška (in naša) usoda piše o soočenju Kamale Harris in Donalda Trumpa ter političnem dvoboju za vrnitev nekdanje pomembne funkcije ZDA. Avtorica meni, da je demokratska podpredsednica Harris presenetila s suverenostjo in da je Trump, ki mu napovedujejo usodo Joeja Bidna, svoji jezi preveč dovolil na plan.