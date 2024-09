Prve zmage za gostitelje Italijane, Špance in Britance

Ljubljana, 11. septembra - Do prvih zmag v skupinskem delu teniškega Davisovega pokala so v svojih prvih tekmah prišli tudi trije gostitelji skupin. Italijani so v skupini A v Bologni premagali Brazilce, Španci so bili v skupini B v Valencii boljši od Čehov, Britanci pa v skupini D v Manchestru od Fincev. Že zjutraj so Američani na Kitajskem v skupini C premagali Čile.