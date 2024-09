Lanska finalista uspešno krenila v ligo prvakov

Ljubljana, 11. septembra - Rokometaši Barcelone so uspešno začeli obrambo naslova v ligi prvakov. V današnjem uvodnem prvem krogu so v skupini B na gostovanju v Trondheimu premagali Kolstad s 35:30 (20:13). Uspešni so bili tudi lanski finalisti iz Aalborga, ki so z 38:31 (16:17) premagali francoski Nantes.