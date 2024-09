Sindikat voznikov avtobusov opozoril na nevzdržno stanje

Naklo, 11. septembra - Sindikalni predstavniki voznikov avtobusov so na današnji novinarski konferenci v Naklem opozorili na nevzdržno stanje v dejavnosti cestnega potniškega prometa. Ta je, kot so ocenili, tik pred tem, da se ustavi. Voznikov avtobusov je namreč zaradi preobremenjenosti in slabih delovnih pogojev vse manj.