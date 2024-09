Večer o soočenju ameriških predsedniških kandidatov (12. 9.)

Maribor, 11. septembra - Marko Crnkovič v komentarju Možno samo v ZDA piše o prvem soočenju ameriških predsedniških kandidatov in strategiji Donalda Trumpa do volitev. Avtor meni, da je bila debata med Kamalo Harris in Trumpom napeta, smešna, izenačena in bizarna predvsem po zaslugi republikanskega kandidata in da so te predsedniške volitve vse prej kot odločene.