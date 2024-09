Skupina Queen bo na novo izdala obnovljen prvi album

London, 12. septembra - Britanska skupina Queen napoveduje zbirateljsko izdajo obnovljenega prvega albuma, ki so mu v naslovu dodali rimsko številko I. Album Queen I, ki bo predvidoma izšel 25. oktobra, bo na voljo v več različnih formatih. Po napovedih kitarista Briana Mayja bo glasba na njem zazvenela z današnjim znanjem in tehnologijo, o čemer so nekoč le sanjali.