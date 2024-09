Župana Velenja in Šoštanja ne podpirata interventnega zakona za Teš in Premogovnik Velenje

Velenje, 11. septembra - Interventni zakon, ki ga je država napovedala za preprečitev stečaja Teša in Premogovnika Velenje, se po besedah ministra Bojana Kumra pripravlja, v pripravo pa bodo, kot je obljubil, vključene tudi lokalne skupnosti in predstavniki delavcev. Župana Velenja in Šoštanja, Peter Dermol in Boris Goličnik, zakona za zdaj ne podpirata.