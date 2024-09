Gibanje Svoboda po svetu stranke izpostavila enotnost in jasnost ciljev

Ljubljana, 11. septembra - Svet Gibanja Svoboda se je pred četrtkovim koalicijskim vrhom seznanil z usmeritvami in cilji vlade. Zadovoljno so ugotavljali, da je "kondicija" vlade in posameznih ministrstev dobra, je dejala predsednica sveta Nataša Avšič Bogovič. Med prednostnimi nalogami ostajajo zdravstvo, plače v javnem sektorju in skrb za splošno blaginjo.