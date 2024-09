Poslanci odbora za obrambo z mornariškim divizionom Slovenske vojske

Ljubljana, 11. septembra - Člani odbora DZ za obrambo so danes obiskali 430. mornariški divizion Slovenske vojske (SV) v Ankaranu. "Namen teh obiskov je, da politika bolje razume potrebe SV in zaščitnih sistemov ter jim lahko tako zagotovi ustrezno podporo," je po obisku dejal predsednik odbora Martin Premk, so sporočili z ministrstva za obrambo.