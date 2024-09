Nemec poziva k enotni podpori kandidature Marte Kos, Tomc je ne podpira

Bruselj, 11. septembra - Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) je bila danes kritična do zamenjave kandidata Slovenije za evropskega komisarja in dejala, da slovenska delegacija EPP v Evropskem parlamentu ne podpira imenovanja Marte Kos za komisarko. Matjaž Nemec (S&D/SD) pa je pozval k podpori Marti Kos v interesu Slovenije in njenega nadaljnjega pozicioniranja v EU.