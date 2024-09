V ZDA se spominjajo 23. obletnice terorističnih napadov 11. septembra 2001

New York, 11. septembra - Prebivalci ZDA se danes spominjajo terorističnih napadov 11. septembra 2001. V New Yorku je potekala tradicionalna slovesnost, med katero so ob več minutah molka prebrali imena žrtev napadov. Najvišji politični predstavniki so se poleg slovesnosti v New Yorku udeležili tudi spominskih dogodkov v Pensilvaniji in Washingtonu.