Poveljnik Civilne zaščite izdal odredbo o pripravljenosti v več delih države

Ljubljana, 11. septembra - Ob napovedanih nalivih se lahko zaostrijo tudi hidrološke razmere, možne je poplavljanje vodotokov. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je zato izdal odredbo o pripravljenosti na območjih severne Primorske, Gorenjske, Notranjske, osrednje Slovenije, Koroške in zahodne Štajerske. Odredba bo veljala danes od 22. ure do četrtka do 22. ure.