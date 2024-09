Iran obljubil odziv na nove sankcije Zahoda

Teheran, 11. septembra - Iran se bo sorazmerno odzval na sankcije, ki so jih zaradi domnevnih dobav raket Rusiji proti islamski republiki v torek uvedle Nemčija, Francija in Velika Britanija, so danes sporočili v Teheranu. Ob tem so ponovno zanikali, da bi Rusiji dobavljali kakršnokoli orožje, je razvidno iz izjave iranskega zunanjega ministrstva.