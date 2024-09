Lek z javnimi univerzami podpisal sporazum o okrepljenem sodelovanju

Maribor, 11. septembra - V sklopu današnjega Lekovega dogodka Znanstvena odličnost na stičišču generacij v Mariboru so predstavniki omenjene farmacevtske družbe podpisali sporazum o sodelovanju z vsemi tremi javnimi univerzami - Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem. Osrednji gost večera je bil sicer biokemik in nobelovec Gregory P. Winter.